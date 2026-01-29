Evasione dai domiciliari scatta l’arresto a Fondi

La Polizia di Stato di Fondi ha arrestato un uomo che aveva violato gli arresti domiciliari. Gli agenti gli sono andati incontro durante un controllo di routine e hanno scoperto che era uscito senza autorizzazione. L’uomo è stato portato in commissariato e adesso dovrà rispondere di evasione. La polizia continuerà a intensificare i controlli per prevenire altri casi simili.

Fondi, 29 gennaio 2026 – Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato del Commissariato di Fondi, finalizzata alla prevenzione dei reati, al rispetto delle norme del Codice della Strada e alla verifica delle misure restrittive e alternative disposte dall'Autorità Giudiziaria. Nel corso di un controllo di iniziativa effettuato nei giorni scorsi, i poliziotti hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di un uomo residente a Fondi per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, nonché per diverse violazioni al Codice della Strada. L'attività ha interessato alcune autovetture parcheggiate su un terreno di libero accesso, dove gli operatori hanno accertato la presenza di due veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.

