Europeo il Setterosa piega la Turchia | ora gli esami veri

Le azzurre del Setterosa hanno battuto la Turchia 25-11 a Madeira nella terza giornata del campionato europeo. Ora sperano di passare alla seconda fase, ma Silipo avverte:

La sveglia all’alba per preparare un’altra goleada. Alle 9 del mattino di Madeira, quando sull’isola portoghese il pensiero principale è una buona colazione, il Setterosa va ad archiviare il terzo annunciato successo nell’Europeo: 25-11 contro la Turchia, lo scarto più vistoso fin qui dopo il 24-12 alla Croazia e il 17-6 sulla Serbia, ma pure stavolta – come all’esordio – non mancano le disattenzioni difensive. Contro una formazione imbottita di naturalizzate russe e con sole 12 giocatrici a referto, senza Bianconi lasciata a riposo, le azzurre volano sul 6-0, poi abbassano il ritmo mentre le generose turche registrano la zona (piazzano spesso una giocatrice di movimento accanto al portiere) e il vantaggio si riduce progressivamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La squadra italiana di pallanuoto femminile ha ottenuto una vittoria significativa contro la Serbia, con un punteggio di 17-6 a Madeira.

Oggi va in scena la terza partita del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile del 2026.

