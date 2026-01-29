Europei di Pallanuoto un super Setterosa batte la Turchia 25-11 | è festa tricolore
In Portogallo, il Setterosa ha dominato la partita contro la Turchia, vincendo con un risultato schiacciante di 25-11. Le azzurre hanno mostrato forza e determinazione fin dalle prime battute, conquistando una vittoria che fa già sognare i tifosi italiani. La squadra italiana si prepara ora alle prossime sfide, con l’obiettivo di portare a casa il titolo europeo.
Funchal, 29 gennaio 2026 – E’ uno strepitoso Setterosa agli Europei di Pallanuoto, in svolgimento a Funchal, in Portogallo. Le Azzurre conquistano la terza partita in calendario e battono l’ostica Turchia 25-11. Un risultato importante di misura che porta l’Italia in cima al Girone C, a 9 punti. Proseguono l’avventura continentale a punteggio pieno le ragazze di Coach Silipo, che adesso giocheranno con la Grecia, già campione del mondo (sabato 31 gennaio alle ore 14 italiane). Le dichiarazioni, il tabellino e i gironi – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Il commento del ct Carlo Silipo. “La cosa positiva di oggi è stato il ritorno al pallone giallo che ha maggiore visibilità e migliore tatto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondimenti su Europei Pallanuoto
Pallanuoto, Italia-Turchia 25-11: Setterosa a punteggio pieno agli Europei
Le ragazze del Setterosa vincono ancora e chiudono la prima fase degli Europei di Funchal a punteggio pieno.
LIVE Italia-Turchia 25-11 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria con dominio per il Setterosa!
Questa mattina il Setterosa ha conquistato una vittoria netta contro la Turchia nell’ultima partita degli Europei di pallanuoto femminile.
Ultime notizie su Europei Pallanuoto
Argomenti discussi: Europei di Belgrado. Grecia-Italia 15-13. Mercoledì c'è la Croazia; Sì Settebello, semifinale europea! Croazia regolata 13-10, ora la Serbia; LIVE Serbia-Italia 17-13, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: padroni di casa troppo superiori, Settebello per il bronzo; Europei di pallanuoto, Setterosa parte con una vittoria: Italia-Croazia 24-12.
Pallanuoto femminile, l’Italia liquida anche la Turchia e chiude la prima fase degli Europei a punteggio pienoIl Setterosa chiude con un'altra netta vittoria la prima fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a ... oasport.it
Il Setterosa domina la Serbia e avanza agli Europei di pallanuoto: obiettivo medaglia sempre più vicinoIl Setterosa continua la sua marcia agli Europei di pallanuoto di Funchal e si prepara alla sfida contro la Turchia per la semifinale ... sportfair.it
Il commento del ct Carlo Silipo e di Chiara Ranalli dopo la vittoria per 25-11 con la Turchia nella terza vittoria su tre del Setterosa agli Europei di Funchal #7rosa #azzurre #pallanuoto #waterpolo - facebook.com facebook
#Pallanuoto, Italia-Turchia 25-11 agli Europei donne x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.