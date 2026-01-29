Europei di Pallanuoto un super Setterosa batte la Turchia 25-11 | è festa tricolore

In Portogallo, il Setterosa ha dominato la partita contro la Turchia, vincendo con un risultato schiacciante di 25-11. Le azzurre hanno mostrato forza e determinazione fin dalle prime battute, conquistando una vittoria che fa già sognare i tifosi italiani. La squadra italiana si prepara ora alle prossime sfide, con l’obiettivo di portare a casa il titolo europeo.

Funchal, 29 gennaio 2026 – E' uno strepitoso Setterosa agli Europei di Pallanuoto, in svolgimento a Funchal, in Portogallo. Le Azzurre conquistano la terza partita in calendario e battono l'ostica Turchia 25-11. Un risultato importante di misura che porta l'Italia in cima al Girone C, a 9 punti. Proseguono l'avventura continentale a punteggio pieno le ragazze di Coach Silipo, che adesso giocheranno con la Grecia, già campione del mondo (sabato 31 gennaio alle ore 14 italiane). Le dichiarazioni, il tabellino e i gironi – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Il commento del ct Carlo Silipo. "La cosa positiva di oggi è stato il ritorno al pallone giallo che ha maggiore visibilità e migliore tatto.

