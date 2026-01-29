Europa League ultima giornata di league phase | Roma e Bologna in campo su Sky e NOW

Questa sera si chiude la fase a gironi dell’Europa League. Roma e Bologna scendono in campo, entrambe in diretta su Sky e NOW. I tifosi sono pronti a seguire gli ultimi risultati prima della fase ad eliminazione diretta. La partita di questa sera potrebbe già decidere alcune sorti, con le squadre che cercano di ottenere il miglior piazzamento possibile.

Giovedì 29 gennaio si chiude la league phase della UEFA Europa League con l’ottava e ultima giornata. Diciotto partite in contemporanea, una Diretta Gol potenziata e grande spazio agli studi di approfondimento: Roma e Bologna protagoniste nella serata europea in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La UEFA Europa League torna protagonista con l’ultima giornata della league phase, decisiva per definire il quadro delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo. Tutti i match saranno trasmessi in esclusiva su Sky e NOW, con la Diretta Gol di Sky Sport 251 che seguirà in tempo reale l’andamento delle 18 partite, grazie a grafiche aggiornate con risultati live e classifica in continuo movimento.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Europa League

Giovedì 22 gennaio si svolge la settima giornata della fase a gironi della UEFA Europa League, con Bologna e Roma impegnate in diverse partite.

Questa sera si è chiusa l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Europa League

Argomenti discussi: Ottava giornata di Europa League: guida alle partite; Europa League: l'ultima giornata del girone su Sky; Ranking Uefa: l'Italia resta quinta, ma nell'ultima giornata...; Quale partita dell'ultima giornata di Europa League su TV8: cosa sarà visibile in chiaro e gratis giovedì 29 gennaio.

Quale partita dell'ultima giornata di Europa League su TV8: cosa sarà visibile in chiaro e gratis giovedì 29 gennaioDopo la Champions League, anche l'Europa League scende in campo per l'ultimo turno della Fase Campionato: cosa trasmette TV8 e dove vedere le partite finali di Roma e Bologna. goal.com

I pronostici di giovedì 29 gennaio: ultima giornata Europa LeagueI pronostici di giovedì 22 gennaio, ci sono le diciotto partite dell'ultima giornata della League Phase di Europa League ... ilveggente.it

#Roma direttamente agli ottavi di #EuropaLeague se...: tutto su combinazioni, risultati e incroci x.com

Solo 130 rossoblù seguiranno in Serbia la partita di Europa League. E i pro Pal ringraziano: "Chi ama il calcio deve continuare il boicottaggio". facebook