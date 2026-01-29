europa league stasera roma e bologna a caccia di un posto nelle prime 8

Questa sera alle 21.00 scendono in campo 36 squadre per l’ultima giornata di Europa League. Tra le italiane, la Roma affronta il Panathinaikos e il Bologna sfida il Maccabi Tel Aviv. Entrambe le squadre cercano punti per qualificarsi tra le prime otto del girone. La tensione è alta, perché una vittoria potrebbe fare la differenza e aprire le porte agli ottavi. I tifosi aspettano con ansia questa notte di partita, sperando in un risultato positivo.

Questa sera alle 21.00 in campo 36 squadre per l'ultima giornata di Europa League. Per le italiane: la Roma sfida il Panathinaikos e il Bologna il Maccabi Tel Aviv Archiviato ieri il girone di Champions League, oggi è il turno dell'Europa League, con l'ultima giornata della League Phase. Roma e Bologna scendono in campo già con la sicurezza di un posto per i playoff, ma saranno a caccia della qualificazione diretta agli ottavi di finale. Quando e dove vedere i 18 match di stasera e tutto ciò che c'è da sapere sul sorteggio di venerdì. Tutto in una notte anche per l'Europa League. Questa sera in campo 36 squadre in 18 partite, tutte in contemporanea per l'ultima del girone unico europeo.

Questa sera si chiude la fase a gironi dell’Europa League.

