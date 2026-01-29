Europa League oggi Panathinaikos-Roma | orario probabili formazioni e dove vederla

Questa sera a Atene, la Roma sfida il Panathinaikos nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi sono pronti a scendere in campo per cercare di conquistare gli ultimi punti utili, mentre i tifosi aspettano di vedere come si svilupperà la partita. La sfida è fondamentale per entrambe le squadre, che vogliono chiudere il girone al meglio.

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 29 gennaio, i giallorossi affrontano ad Atene il Panathinaikos, nell’ultima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Gasperini, sesta con 15 punti, va a caccia degli ultimi punti per la qualificazione diretta agli ottavi, mentre i greci, diciannovesimi con 11 punti, dovranno difendere un posto nei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Panathinaikos (4-2-3-1) Lafont; Calabria, Palmer-Brown, Touba, Kotsiras; Chirivella, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas, Zaroury; Pantovic. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Oggi in TV, Europa League: tutte le gare in contemporanea, ecco dove vederleUltima giornata della fase campionato di Europa League, due le italiane in campo. Alle 21.00 21.00 Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna. In chiaro,. tuttomercatoweb.com

Panathinaikos-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa partita tra Panthinaikos e Roma sarà trasmessa in diretta tv, solo per abbonati, su Sky. I tifosi e utenti potranno dunque collegarsi ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). Non è ... fanpage.it

Vigilia di Europa League movimentata per Gian Piero Gasperini, alle prese con la solita emergenza del reparto offensivo. Senza Ferguson (sente ancora dolore alla caviglia sinistra) e El Shaarawy indisponibili e il duo Malen-Vaz fuori lista, il tecnico gialloross - facebook.com facebook

ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE Roma, Ferguson non convocato contro il Panathinaikos Ha ancora dolore per il trauma alla caviglia sinistra #SkySport #SkyUEL x.com