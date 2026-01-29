Europa League oggi Panathinaikos-Roma | dove vederla orario e probabili formazioni

Questa sera la Roma scende in campo contro il Panathinaikos nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra di Mourinho ha davanti a sé l’opportunità di conquistare direttamente gli ottavi di finale, ma deve vincere per essere sicura del passaggio. La partita si gioca in Grecia, e gli appassionati potranno seguirla in diretta televisiva o in streaming. La formazione giallorossa si presenta con alcune assenze, ma vuole chiudere al meglio questa fase della competizione.

La Roma si prepara a giocarsi l’ accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League negli ultimi 90 minuti della fase campionato, con la certezza di poter decidere il proprio futuro. I giallorossi si presentano all’ultima giornata in una situazione di classifica favorevole ed un successo ad Atene permetterebbe loro di chiudere tra le prime otto, evitando così il turno dei play-off in programma a febbraio. La sfida in trasferta contro il Panathinaikos, tuttavia, si preannuncia ricca di difficoltà. La formazione greca ha già la qualificazione assicurata, ma punta a entrare tra le prime sedici per poter disputare il ritorno degli spareggi davanti ai propri tifosi, dove ha spesso dimostrato solidità e continuità nei risultati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

