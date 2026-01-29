Europa League la Roma punta gli ottavi | tutti gli scenari per la top 8

Questa sera la Roma scende in campo ad Atene contro il Panathinaikos. La squadra di Gasperini sa che una vittoria le permette di qualificarsi agli ottavi di Europa League. I tifosi sono in attesa di capire quali scenari si apriranno a seconda del risultato, ma per ora si concentrano sulla partita.

Con la sfida di stasera ad Atene contro il Panathinaikos la Roma di Gasperini conoscerà il suo destino. Già sicura di partecipare almeno ai playoff, la squadra ha concrete possibilità di evitare il turno e proiettarsi direttamente agli ottavi di finale dell’ Europa League. Scopriamo cosa serve ai giallorossi per assicurarsi la top 8 nella League Phase. Con la vittoria si è dentro, con il pareggio quasi. Se la Roma dovesse conquistare i tre punti nella trasferta greca, non ci sarebbero calcoli da fare né squadre avversarie a cui guardare con apprensione. Con 18 punti in classifica, infatti, i giallorossi sarebbero certi di rientrare tra le prime otto posizioni, con ottime possibilità di migliorare l’attuale sesta posizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il Bologna ha ancora poche chance di qualificarsi agli ottavi di Europa League.

La Roma conquista una vittoria convincente contro il Celtic, battendolo 3-0 in Europa League.

Nedved: La Roma è fortunata ad avere Gasperini

El Aynaoui si riprende la Roma: insieme a Cristante per sognare i gol di Pisilli in Europa LeagueUn buco enorme. Ad Atene l'emergenza non è solo in attacco, ma anche a centrocampo. Il motivo? Manca Koné, uno dei fedelissimi di Gasperini, blindato in estate dopo il pressing a vuoto dell’ Inter e m ... corrieredellosport.it

Pagina 0 | Dove vedere Panathinaikos-Roma in tv? Sky o Dazn, orarioUltimo impegno della fase campionato di Europa League per la squadra di Gasperini, oggi protagonista ad Atene: le probabili formazioni ... corrieredellosport.it

Solo 130 rossoblù seguiranno in Serbia la partita di Europa League. E i pro Pal ringraziano: "Chi ama il calcio deve continuare il boicottaggio". - facebook.com facebook

ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE Roma, Ferguson non convocato contro il Panathinaikos Ha ancora dolore per il trauma alla caviglia sinistra #SkySport #SkyUEL x.com