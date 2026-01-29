Estrazione Million Day di oggi 29 gennaio 2026 | i numeri vincenti di giovedì

Questa sera, alle 20,30, si tiene l’estrazione del Million Day. Come ogni giovedì, i giocatori italiani aspettano di scoprire se i loro numeri fortunati usciranno e porteranno una possibile vincita di un milione di euro. La estrazione si svolge come sempre in diretta, e molti sono già con gli occhi puntati sullo schermo sperando di avere indovinato i cinque numeri vincenti.

Estrazione Million Day oggi giovedì 29 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 29 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.

