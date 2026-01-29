ESPERIENZE D M a Pordenone lo spettacolo dei fenomeni social Dadda Awed Dose Sabato 31 gennaio 2026

Sabato 31 gennaio 2026 a Pordenone torna lo spettacolo di Dadda, Awed e Dose. Dopo due stagioni piene di sold out, i tre ragazzi portano in scena una terza edizione tutta nuova. Cambiano le storie e le esperienze, ma l’energia rimane quella di sempre. I fan sono già in fila per vedere dal vivo i loro beniamini, pronti a divertirsi e a vivere un’altra notte all’insegna della socialità e del divertimento.

Dopo due stagioni esaltanti, che hanno visto il format Esperienze D. M. collezionare un sold out dopo l'altro, tornano i tre ragazzacci terribili con una terza edizione completamente nuova, con nuove esperienze, nuove storie, ma con la stessa coinvolgente energia. Simone Paciello, in arte Awed, Content Creator da 2,2 Milioni di Follower su Instagram, 2,4 su Tik Tok e 2,5 su You Tube, Riccardo Dose con 1,9 milioni su Instagram, 3 su You Tube e 1,1 su Tik Tok e Daniel D'addetta, in arte Dadda, con 700 mila Follower su Instagram, tornano Live nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia.

