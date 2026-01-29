Espanyol-Alaves venerdì 30 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Ritorno alla vittoria per i Pericos?

Questa sera alle 21, l’Espanyol affronta l’Alaves in casa. Dopo un buon avvio, i catalani stanno attraversando un momento difficile: nelle ultime quattro partite hanno raccolto solo un punto. Nonostante questa crisi, l’Espanyol rimane al quinto posto in classifica e cerca la vittoria per risollevare il morale. La partita sarà decisiva per capire se i Pericos riusciranno a tornare sulla strada giusta.

La stagione molto felice dell’Espanyol sta vivendo il primo momento di netta discesa della stagione: i catalani hanno ottenuto solo un punto nelle ultime quattro uscite ma restano al quinto posto in classifica. Venerdì notte affronteranno l’Alaves al Cornellà, col proposito di tornare alla vittoria: la squadra basca è implicata nella lotta salvezza e, grazie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

