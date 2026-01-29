Esordio vincente per Evenepoel con la Red Bull-Bora-Hansgrohe

Remco Evenepoel inizia la stagione con il piede giusto. Durante il Trofeo Ses Salines, seconda tappa della Challenge Mallorca, il ciclista belga si impone lasciando gli avversari dietro di sé. È il suo primo risultato con la maglia della Red Bull-Bora-Hansgrohe e già fa capire che sarà una stagione da seguire con attenzione.

Roma, 29 gennaio 2026 – Buona la prima: Remco Evenepoel bagna il suo esordio con la maglia della Red Bull-Bora-Hansgrohe con il piatto forte della casa, esibito nell'inedito Trofeo Ses Salines, secondo appuntamento della Challenge Mallorca 2026. La gara e le dichiarazioni di Romeo. Partenza da Maiorca e arrivo a Colonia de Sant Jordi dopo 23,8 km totalmente piatti a cronometro: questo era il menù delle 21 squadre al via. Un invito a nozze per Evenepoel e compagni: per la precisione, il treno della formazione tedesca comprendeva Florian Lipowitz, Nico Denz, Maxim Van Gils, Lorenzo Mark Finn e Gianni Moscon, che hanno completato la prova in 23'55", a una media oraria di 59,7 kmh.

