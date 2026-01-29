Esercito Iran riceve 1000 nuovi droni

L’esercito iraniano ha ricevuto mille nuovi droni, secondo quanto riporta l’agenzia Tasnim. La notizia arriva in un momento di crescenti tensioni tra Teheran e Washington, con il presidente Trump che avverte di un possibile attacco se l’Iran rifiuterà di tornare a un accordo nucleare. La mossa degli droni potrebbe modificare gli equilibri nella regione.

13.22 L'esercito iraniano ha 1000 nuovi droni Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim in mezzo a crescenti tensioni con Trump che ha avvertito di un attacco se Teheran rifiuterà un accordo nucleare. In linea con le minacce imminenti, il Capo dell'esercito Hatami promette una "risposta schiacciante contro qualsiasi aggressore". Intanto il Cremlino chiede "moderazione" a Washington in merito alle possibili azioni in Iran,ritenendo che le possibilità di una soluzione diplomatica "non sono esaurite".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Esercito Iran

La tensione tra Stati Uniti e Iran sale di nuovo.

Il sistema Skynex, sviluppato dalla Rheinmetall, rappresenta una soluzione avanzata per la difesa aerea, capace di neutralizzare in modo efficace i droni.

Ultime notizie su Esercito Iran

