Esercito Iran riceve 1000 nuovi droni

L’esercito iraniano ha ricevuto mille nuovi droni, secondo quanto riporta l’agenzia Tasnim. La notizia arriva in un momento di crescenti tensioni tra Teheran e Washington, con il presidente Trump che avverte di un possibile attacco se l’Iran rifiuterà di tornare a un accordo nucleare. La mossa degli droni potrebbe modificare gli equilibri nella regione.
13.22 L'esercito iraniano ha 1000 nuovi droni Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim in mezzo a crescenti tensioni con Trump che ha avvertito di un attacco se Teheran rifiuterà un accordo nucleare. In linea con le minacce imminenti, il Capo dell'esercito Hatami promette una "risposta schiacciante contro qualsiasi aggressore". Intanto il Cremlino chiede "moderazione" a Washington in merito alle possibili azioni in Iran,ritenendo che le possibilità di una soluzione diplomatica "non sono esaurite".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Trump sta per attaccare l’Iran? Teheran: «Pronti con 1000 nuovi droni». Le tre condizioni Usa e l’ipotesi del raid per «innescare le proteste» – La diretta
La tensione tra Stati Uniti e Iran sale di nuovo.
Skynex, il sistema anti droni da 1000 colpi al minuto. Anche l’Esercito italiano si prepara alla guerra del futuro
Il sistema Skynex, sviluppato dalla Rheinmetall, rappresenta una soluzione avanzata per la difesa aerea, capace di neutralizzare in modo efficace i droni.
Ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran. Il Cremlino chiede "moderazione" a Washington, la Turchia si propone come mediatore. Ma l'esercito di Teheran risponde alle minacce americane: "pronti a risposta schiacciante". facebook
#Iran, la #Cina agli #Usa: no ad avventurismo militare x.com
