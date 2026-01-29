Questa notte Bruno Osti, 47 anni, è sparito mentre stava pescando nella zona di Goro. Era uscito con le reti da posta, un’attrezzatura professionale, e si trovava a bordo di una piccola imbarcazione. Da allora non si hanno più sue notizie e le ricerche continuano senza sosta.

Dopo essere uscito, l’altra notte, con le reti da posta, un’attrezzatura professionale, e aver raggiunto con una piccola imbarcazione la Sacca di Goro, Bruno Osti, 47 anni, pescatore, è sparito nella nulla. È giallo sulla scomparsa dell’uomo, padre di una bambina e appassionato di arti marziali. Le ricerche sono iniziate ieri mattina con l’elicottero che ha sorvolato la zona senza trovare, in un primo momento, traccia della barca. Poi nel tardo pomeriggio l’imbarcazione è stata trovata semi affondata a 500 metri dalla riva all’altezza di Gorino. Il fondale dove è stata trovata la barca era profondo circa 2 metri e il motore ha toccato il fondo ed era insabbiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Esco a pesca". E non rientra. Ricerche per un 47enne

Approfondimenti su Goro Pesca

Un uomo di 57 anni è scomparso dopo aver lasciato la casa per andare a pescare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Goro Pesca

Argomenti discussi: Esco a pesca. E non rientra. Ricerche per un 47enne.

Esco a pesca. E non rientra. Ricerche per un 47enneGoro: è giallo sulla scomparsa di Bruno Osti, l’altra notte uscito in barca. Il natante è stato trovato a riva con il motore insabbiato e i vestiti di scorta. ilrestodelcarlino.it

Esce di notte per andare a pesca, cade nel vuoto e muoreTragica fine per Alain Cortellazzi di Lonato che è stato trovato stamattina ormai privo di vita lungo un sentiero della Rocca di Manerba. L’uomo è morto sul colpo ... giornaledibrescia.it

Vado a pescare Vado fuori, sono arcistufo delle tue lamentele, mi tratti come...come...mi fai sentire un coglione, ecco, e forse lo sono anche, ma basta, vado a pescare, ti saluto. Afferro l’attrezzatura, sempre pronta vicino alla porta, e esco sbattendo la porta. Ca - facebook.com facebook