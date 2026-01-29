Un uomo ha minacciato e insultato ripetutamente l’ex fidanzata, arrivando a scriverle frasi pesanti e cariche di odio come

"Spero di trovarti morta in piazza. Continua a prendermi in giro e poi vedi che succede". Frasi cariche di odio, che secondo l’accusa non sarebbero rimaste isolate, ma ripetute nel tempo fino a trasformarsi in un vero e proprio incubo quotidiano. È da qui che prende forma il procedimento giudiziario che porterà un uomo di 30 anni, residente a Cattolica, davanti al Tribunale di Rimini con l’accusa di atti persecutori aggravati ai danni dell’ex compagna. Il giudice per l’udienza preliminare Raffaella Ceccarelli ha fissato l’udienza per il 21 aprile, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi, che coordina l’indagine rientrante nel perimetro del Codice Rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Escalation di minacce e insulti alla ex

