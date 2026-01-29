Esame di maturità le materie | ecco la vera pagina da tenere sotto controllo

Con l’avvicinarsi della scadenza di fine gennaio, studentilavorano per capire quali materie saranno protagoniste della seconda prova dell’Esame di Stato 2025-2026. Le scuole si preparano a comunicare le scelte, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Gli studenti tengono d’occhio le indicazioni, mentre le discussioni tra i professori sono già intense. La data si avvicina e l’ansia cresce.

Con l'avvicinarsi della scadenza di fine gennaio, cresce l'attesa nelle scuole superiori per conoscere le materie della seconda prova dell'Esame di Stato 2025-2026. Gli studenti, in particolare, attendono di sapere se dovranno affrontare Matematica, Greco, Lingua straniera, Discipline progettuali o altri contenuti caratterizzanti. Per avere informazioni ufficiali e aggiornate, c'è una pagina che va monitorata con attenzione. L'indirizzo è stato fornito dallo stesso Ministero: il portale del Ministero dell'Istruzione e Merito all'indirizzo Qui vengono pubblicati i documenti ufficiali, tra cui l'attesa ordinanza ministeriale con l'elenco delle materie d'esame.

Maturità 2026: le materie della seconda prova e dell’esame orale

La maturità del 2026 si avvicina.

Argomenti discussi: La Valle d'Aosta cambia l'esame di Maturità per fare spazio al francese; Esami di maturità: importante pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali; Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Materie seconda prova Maturità 2026: quando escono e cosa può cambiare.

Maturità 2026: in arrivo le materie. Ecco cosa cambia rispetto agli anni precedenti. Entro il 31 gennaio il decreto del Ministero: seconde prove e discipline dell'orale. Commissioni più snelle e bonus ridotto a 3 punti

Esame di maturità 2026: ecco le materie della seconda prova e dell'orale. Esame di maturità 2026, manca ancora molto al fatidico giorno ma sono già uscite le materie della seconda prova e le possibili scelte per l'orale, con differenziazioni per tipologia di istituto.

