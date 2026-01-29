Esame di maturità le materie | ecco la vera pagina da tenere sotto controllo

Con l’avvicinarsi della scadenza di fine gennaio, studentilavorano per capire quali materie saranno protagoniste della seconda prova dell’Esame di Stato 2025-2026. Le scuole si preparano a comunicare le scelte, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Gli studenti tengono d’occhio le indicazioni, mentre le discussioni tra i professori sono già intense. La data si avvicina e l’ansia cresce.

Con l'avvicinarsi della scadenza di fine gennaio, cresce l'attesa nelle scuole superiori per conoscere le materie della seconda prova dell'Esame di Stato 2025-2026. Gli studenti, in particolare, attendono di sapere se dovranno affrontare Matematica, Greco, Lingua straniera, Discipline progettuali o altri contenuti caratterizzanti. Per avere informazioni ufficiali e aggiornate, c'è una pagina che va monitorata con attenzione. L'indirizzo è stato fornito dallo stesso Ministero: il portale del Ministero dell'Istruzione e Merito all'indirizzo Qui vengono pubblicati i documenti ufficiali, tra cui l'attesa ordinanza ministeriale con l'elenco delle materie d'esame.

