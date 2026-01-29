Eroe di Mou rimpianto Inter | Trubin e quell' estate in cui poteva diventare nerazzurro

L’estate scorsa, l’Inter aveva già messo gli occhi su Trubin, il portiere del Benfica che si è messo in mostra con i suoi gol. Alla fine, però, la società nerazzurra ha deciso di puntare su Sommer, principalmente per motivi di budget. Trubin sembrava ormai vicino a vestire la maglia interista, ma l’affare è sfumato all’ultimo minuto.

È vero che con i "se" e con i "ma" si percorre poca strada, ma sempre "se" nell'estate del 2023 l'Inter si fosse convinta fino in fondo della candidatura di Anatoliy Trubin, il portiere ucraino non avrebbe vissuto l'emozione più grande di tutta la sua carriera. Quel colpo di testa finito in porta al minuto numero 98 di Benfica-Real Madrid con cui ha calato il poker alla squadra di Arbeloa, determinante nella differenza reti per conquistare l'ultimo posto valido per i playoff di Champions League a scapito del Marsiglia di De Zerbi. Eroe di Mou in mischia al 98' manda il Benfica di Mou ai playoff: delirio a Lisbona! Il Benfica di José Mourinho ha fatto impazzire i tifosi all'ultimo minuto. Trubin in mischia manda il Benfica di Mou ai playoff allo scadere: delirio a Lisbona! Al Da Luz di Lisbona il Benfica di José Mourinho ha battuto il Real Madrid 4-2, regalando una vittoria che rimarrà nella storia della Champions League.

