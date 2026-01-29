Ereditiere industriale e immobiliarista chi ha pagato la cauzione di Moretti | le indiscrezioni dalla Svizzera

La community italiana segue con ansia le indagini sull’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Si cercano ancora risposte sui responsabili e sui motivi di un incidente che ha spezzato la vita a 40 giovani, molti dei quali minorenni. La vicenda resta al centro dell’attenzione, mentre emergono dettagli sui personaggi coinvolti, tra cui un industriale e un immobiliarista.

C'è ancora grande attenzione sui fatti di Crans-Montana: è trascorso quasi un mese da quando, la notte di Capodanno, un incendio ha portato via la vita di 40 giovanissimi, la maggior parte dei quali minorenni. I principali indagati sono i coniugi Moretti, gestori del locale, entrambi attualmente in libertà: sono stati iscritti nel registri degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo e la procura non ha ritenuto opportuno utilizzare per loro la carcerazione preventiva. O meglio, Jacques Moretti è stato recluso qualche giorno ma per la liberazione è stata fissata una cauzione di 200mila euro, decisamente bassa per gli standard svizzeri, che infatti è stata pagata rapidamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Governo italiano ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, avvenuta per decisione del Tribunale di Sion.

La decisione dell'Italia di richiamare l'ambasciatore in Svizzera nasce dalla scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella vicenda della strage di Capodanno a Crans Montana.

