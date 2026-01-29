Eredità da sei milioni della signora Pinuccia la foto che incastra l' ex fidanzato | Non so spiegare

La vicenda dell’eredità da sei milioni di euro della signora Pinuccia Rista si fa sempre più complicata. Al centro del processo c’è una foto di un assegno che, anche con la sentenza di primo grado che si avvicina, resta un mistero. La donna ha raccontato di non sapere come spiegarla, mentre l’ex fidanzato, Enzo Pinelli, aspetta di sapere se dovrà rispondere di altro.

Enzo Pinelli vuole l'intero patrimonio della ricchissima Pinuccia Rista. Avrebbe trovato anche tre assegni nell'agenda in cui lei aveva annotato il testamento. Perché si è "dimenticato" di parlarne agli inquirenti e il presunto complice aveva una foto sospetta sul cellulare? Tutte le parole con cui Pinelli, imputato per circonvenzione di incapace dopo aver pubblicato un presunto testamento trovato nell'agenda della defunta, prova a difendersi. Diserta le aule del tribunale durante il processo, ma ha reso un interrogatorio che è stato acquisito dalla giudice. La sentenza è attesa a marzo

In un caso di testamento sospetto a Torino, un uomo di 56 anni è stato accusato di circonvenzione di incapace per aver tentato di ottenere un’eredità di sei milioni di euro dalla defunta signora Pinuccia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

