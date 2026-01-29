Emma Marrone non ha nascosto di voler tornare con Stefano De Martino. La cantante ha detto chiaramente che sì, ci tornerebbe, paragonandoli agli ex del liceo. Le sue parole sono arrivate inaspettate, soprattutto considerando le tensioni passate. Emma ha confessato di aver scoperto di Stefano dai giornali e di essersi sentita male. Stefano, invece, ha ammesso che da quella sera non è mai uscito dai suoi pensieri e non uscirà mai. La loro storia sembra ancora aperta, tra passione e nostalgie.

Ricordate cosa disse lei? “Ho saputo di Stefano dai giornali. E ci sono rimasta di merda”. E come reagì l’altra? “Da quella sera tu non mai uscito dai miei pensieri, e mai ne uscirai”. Emma e Belén. Anzi: Emma, Belen e Stefano De Martino, allora ancora solo un giovane promettente ballerino di Amici di Maria De Filippi, non il presentatore Rai dei pacchi. Affari loro, no: affari nostri. La faida sentimentale tra Emma Marrone, Belén Rodriguez e Stefano De Martino ha appassionato i respettivi fan per anni. Quello era il 2012. Il Cern scopriva il bosone di Higgs, Barack Obama veniva confermato presidente degli Stati Uniti (Trump sosteneva il repubblicano Mitt Romney), Paul McCartney, Adele e i Queen cantavano alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Londra (a Milano-Cortina ci sono Mariah Carey, Laura Pausini, Bocelli e Ghali), la Costa Concordia si schiantava nell’inchino all’Isola del Giglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Emma Marrone: "Tornare con Stefano De Martino? Assolutamente. Siamo come gli ex fidanzati del liceo"

