Emma Marrone | Tornare con Stefano De Martino? Assolutamente no Siamo come gli ex fidanzati del liceo

Emma Marrone chiarisce di non voler tornare con Stefano De Martino. In un’intervista, la cantante dice senza mezzi termini che loro sono come gli ex del liceo, e che non c’è nessuna possibilità di riavvicinarsi. Ricorda anche quando ha saputo di lui dai giornali e ammette di esserci rimasta male. Stefano, invece, dice che lui non è mai uscito dai suoi pensieri e che non uscirà. La vicenda tra i due ex sembra ormai chiusa, senza ritorno.

Ricordate cosa disse lei? “Ho saputo di Stefano dai giornali. E ci sono rimasta di merda”. E come reagì l’altra? “Da quella sera tu non mai uscito dai miei pensieri, e mai ne uscirai”. Emma e Belén. Anzi: Emma, Belén e Stefano, allora ancora solo un giovane promettente ballerino di Amici di Maria De Filippi, non il presentatore Rai dei pacchi. Affari loro, no: affari nostri. La faida sentimentale tra Emma Marrone, Belén Rodriguez e Stefano De Martino ha appassionato i rispettivi fan per anni. Quello era il 2012. Il Cern scopriva il bosone di Higgs, Barack Obama veniva confermato presidente degli Stati Uniti (Trump sosteneva il repubblicano Mitt Romney), Paul McCartney, Adele e i Queen cantavano alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Londra (a Milano-Cortina ci sono Mariah Carey, Laura Pausini, Bocelli e Ghali), la Costa Concordia si schiantava nell’inchino all’Isola del Giglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Emma Marrone chiarisce una volta per tutte perché non tornerà con Stefano De Martino.

