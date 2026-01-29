Emergenza Sicilia la Cisl regionale sollecita azioni dell' Ue

La Cisl regionale in Sicilia chiede all’Unione Europea di intervenire subito. La regione ha subito danni pesanti, dal ciclone Harry alla frana a Niscemi, e i sindacati non vogliono più aspettare. Chiedono un aiuto concreto per affrontare questa emergenza.

Il segretario generale La Piana: "Sosteniamo anche noi la necessità di attivare il fondo di solidarietà e di riattivare il regolamento Restore” “Quanto è avvenuto in Sicilia, dai danni causati dal ciclone Harry alla devastante frana a Niscemi, è di evidente gravità e impone subito che l’Unione Europea mostri di essere concretamente solidale”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, intervenendo alla riunione del tavolo di partenariato sulle Politiche unitarie di Coesione, svoltosi oggi al Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana a Palermo. “È ovvio e scontato che prioritariamente l’esecutivo nazionale, il governo e il Parlamento regionali - ha aggiunto La Piana - devono immediatamente realizzare i primi interventi e stanziare subito tutte le risorse necessarie per affrontare queste emergenze.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dopo il passaggio del ciclone Harry tra il 19 e il 21 gennaio, la Sicilia si trova in stato di crisi a causa del maltempo.

