Emergenza matempo Floridia M5s | Governo faccia la sua parte e destini risorse del Ponte Stretto – Il video
Il deputato del Movimento 5 Stelle Floridia chiede al governo di intervenire subito sull’emergenza causata dal ciclone. Mette in evidenza come il suo partito abbia già deciso di destinare un milione di euro dai tagli agli stipendi alle zone colpite, ma ora chiede che anche le istituzioni centrali facciano la loro parte. La richiesta arriva in un momento di crisi, con le comunità che aspettano risposte concrete.
(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Il Movimento 5 Stelle fa la sua parte, destinando un milione di euro dai tagli dei nostri stipendi alle zone distrutte dal ciclone. Il Governo faccia la sua e destini per questo le risorse del Ponte sullo Stretto" così la senatrice Floridia del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Così lo scudo penale “per la polizia” rischia di inguaiare. i poliziotti Giorgia Meloni a Niscemi, si indaga per disastro colposo. La premier: «Non sarà come nel ’97, saremo veloci» .🔗 Leggi su Open.online
