Emergenza maltempo Fratoianni Avs | 100 milioni sono una cifra irrisoria si usino risorse Ponte – Il video

Il leader di Avs, Nicola Fratoianni, critica duramente la gestione dei fondi per l’emergenza maltempo. Durante un video diffuso sui social, afferma che 100 milioni di euro sono una cifra troppo bassa per affrontare il problema. Fratoianni chiede al governo di indicare con chiarezza quando arriveranno le prossime tranche di soldi e di quale entità saranno. La polemica si accende mentre si cerca di capire come utilizzare al meglio le risorse a disposizione.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "100 milioni sono una cifra irrisoria. Meloni ci dice che è solo prima tranche, ci dica però quando arriva la seconda e quando sarà grande. Noi abbiamo proposte di usare le risorse del Ponte, che sono bloccate, per dare ristori" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

In seguito all’emergenza causata dal ciclone Harry, sono stati evidenziati gravi danni e risorse insufficienti da parte del Governo.

In seguito ai danni causati dal ciclone Harry, stimati intorno ai 2 miliardi di euro, il governo ha stanziato 100 milioni di euro.

Emergenza maltempo, Fratoianni (Avs): 100 milioni sono una cifra irrisoria si usino risorse Ponte

