Emergenza maltempo Conte | Musumeci venga alla Camera a riferire – Il video

Il caos si fa strada tra le strade di Niscemi, dove le piogge intense hanno causato allagamenti e disagi. Giuseppe Conte chiede al ministro Musumeci di presentarsi subito in Parlamento per fare chiarezza sulla gestione dell’emergenza, soprattutto sulla conoscenza della situazione nella zona. La richiesta arriva mentre i residenti cercano di far fronte ai danni e alle difficoltà causate dal maltempo.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 ""Innanzitutto io ritengo che il Ministro Musumeci, come ogni ministro, debba subito venire a riferire in Parlamento, a riferire anche del fatto, se conosceva e certo che doveva conoscere la situazione di Niscemi. Le denunce le hanno state fatte sui rischi geologici, risponda di questo e poi il Movimento 5 Stelle valuterà. Secondo lei la Presidente del Consiglio viene in aula per questa cosa? Ma se a Niscemi, non ha manco parlato con la popolazione e adesso secondo lei viene a fare il dibattito in aula su questo e ci mette la faccia? Adesso venga il Ministro, il Ministro Musumeci, che già sarebbe qualcosa e poi valuteremo" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Musumeci Niscemi

La legge di bilancio è in grave ritardo, generando caos e incertezza nella maggioranza.

Il dibattito sulla presenza delle forze dell'Ice in Italia continua a suscitare attenzione e preoccupazioni, con alcune dichiarazioni che evidenziano il tema della sicurezza e delle politiche di gestione dell’immigrazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Musumeci Niscemi

Argomenti discussi: A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Ciclone Harry, Cdm dichiara stato d’emergenza per regioni colpite; Conte: Un milione di euro dai tagli degli stipendi M5S per l’emergenza maltempo; Maltempo al Sud, stato d'emergenza per tre regioni: Sicilia, Sardegna e Calabria.

Emergenza maltempo, Conte: Musumeci venga alla Camera a riferireLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Emergenza maltempo, Conte: Musumeci venga alla Camera a riferire – Il video(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 Innanzitutto io ritengo che il Ministro Musumeci, come ogni ministro, debba subito venire a riferire in Parlamento, a riferire anche del fatto, se conosceva e c ... open.online

Emergenza maltempo, Meloni chiarisce sullo stanziamento iniziale: «Sono un po’ dispiaciuta per le polemiche», ha dichiarato Giorgia Meloni nel corso della riunione sull’emergenza maltempo che si è svolta a Catania, come mostrato in un video diffuso da... - facebook.com facebook

Emergenza maltempo, Schlein: In Sicilia situazione drammatica, sia a Niscemi che su Costa Ionica x.com