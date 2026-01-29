A Niscemi si apre un nuovo capitolo di un disastro annunciato. Nonostante le dichiarazioni di emergenza, le ordinanze e i soldi stanziati, nessuna opera importante è stata realizzata. La città resta in attesa di lavori che non arrivano, mentre i fondi sembrano essere spariti nel nulla. La situazione resta tesa e molti cittadini si chiedono dove siano finiti i soldi promessi.

Dichiarazioni di emergenze, ordinanze, commissari, soldi stanziati e nessuna opera importante eseguita. E’ la storia di un disastro annunciato quella di Niscemi, città che da anni fa i conti con una enorme frana. La frana del 1997 e lo stato di emergenza Il primo evento recente è del 1997 e interessa i quartieri Sante Croci, Pirillo e Canalicchio. Gli sfollati furono 400, fu dichiarato lo stato di emergenza dalla Presidenza del Consiglio che dispose un contributo di 600mila lire al mese per 13 mesi per chi aveva perso la casa e la demolizione di 48 abitazioni e della chiesa settecentesca Sante Croci. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Emergenza e soldi mai spesi, il disastro annunciato di Niscemi: ecco cos'è successo

Approfondimenti su Niscemi Emergenza

A Niscemi, una cittadina di 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, 1.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Emergenza

Argomenti discussi: Maltempo, Conte: Un milione per emergenza da taglio stipendi M5S, ma governo deve agire; MIGRANTI: ALTRE 200 VITTIME, NON È EMERGENZA MA RAZZISMO ISTITUZIONALE ALL’OPERA; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Emergenza casa. Situazione al limite, bisogna acquisire aree e avere un nuovo Piano.

Emergenza e soldi mai spesi, il disastro annunciato di Niscemi: ecco cos'è successoLa città che da anni fa i conti con una enorme frana. Il primo evento recente è del 1997 e interessa i quartieri Sante Croci, Pirillo e Canalicchio. gazzettadelsud.it

Niscemi, il Pd: Città devastata. E a pagare il prezzo sono i cittadini. I soldi della ricostruzione? Usiamo quelli per il PonteLe risorse messe dal Governo del decreto d’emergenza non sono neanche lontanamente sufficienti Sono a Niscemi, nella mia città, e quello che vedo è un prima e un dopo che non lascia spazio a equivo ... affaritaliani.it

Frana di Niscemi, Schlein: "Dirottiamo i soldi del ponte sullo Stretto per l'emergenza maltempo" https://tg.la7.it/esteri/frana-niscemi-schlein-dirottare-un-miliardo-ponte-stretto-27-01-2026-251651 - facebook.com facebook

Frana di Niscemi, Schlein: "Dirottiamo i soldi del ponte sullo Stretto per l'emergenza maltempo" x.com