emergenza casa situazione al limite bisogna acquisire aree e avere un nuovo piano

La situazione a Grosseto resta critica. Le poche case disponibili non bastano a coprire le tante richieste di alloggio. Gli operatori parlano di un equilibrio ormai rotto e chiedono urgentemente di acquisire nuove aree e mettere a punto un piano più efficace. La questione si fa sempre più urgente, e le persone in cerca di una casa devono fare i conti con un problema che sembra senza soluzione immediata.

Grosseto, 29 gennaio 2026 – Non c’è equilibrio fra domanda e possibilità di soddisfare tutte queste richieste. La domanda è tanta e in forte aumento, l’offerta non è all’altezza e – comunque – non può variare in meglio con la stessa velocità con la quale cambia (ma in peggio, purtroppo) la richiesta. L’emergenza abitativa non è più classificabile neanche come un ’problema’. Va inserito, invece, nella categoria ’allarme sociale’, perché di questo si tratta. Fra chi è già in attesa di poter avere un alloggio pubblico e chi ci sarà a breve perché sotto scacco di uno sfratto, si parla di numeri – appunto – allarmanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

