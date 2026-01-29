Emergenza carcere | Possibilità rieducativa e possibilmente il reinserimento sociale

Il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, si interessa alla crisi che si sta verificando nella Casa di Reclusione Due Palazzi. In queste ore, il suo intervento è diretto, e tiene sotto controllo la situazione, parlando regolarmente con il cappellano don Marco Pozza. La preoccupazione è forte, e si cerca di trovare una soluzione che possa offrire ai detenuti una possibilità di rieducazione e un reinserimento sociale.

Il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, sta seguendo da vicino e con apprensione, quanto sta accadendo in queste ore nella Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova, mantenendosi in stretto contatto con il cappellano don Marco Pozza. «Ho appreso - ha dichiarato Cipolla - e sto seguendo con particolare attenzione attraverso il cappellano la situazione di emergenza che si è venuta a creare all’interno della Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova in queste ore, a seguito dell’improvviso trasferimento delle persone detenute del circuito alta sicurezza. Il suicidio di una persona detenuta, ieri notte, aggrava, appesantisce e intristisce ancora di più il clima in atto.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

La direttrice di via Gleno, D'Onofrio, commenta l'emergenza carceraria sottolineando che si tratta di una crisi di natura sociale.

