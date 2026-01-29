Elogio del Dottore Scalzo | La clinica dell’istinto
Quando un cane entra in Pronto Soccorso, la scena cambia subito. La tensione si allenta un attimo e l’atmosfera si alleggerisce. È un momento che smuove gli animi, portando un po’ di leggerezza tra le barelle e le urgenze quotidiane. Un gesto semplice, ma che rende il reparto più umano e meno freddo.
E’ qualcosa di magicamente distrattivo il passaggio di un cane in Pronto Soccorso. È un’allegria leggera che irrompe tra le barelle, simile al numero di un giocoliere che entra in scena proprio quando la tensione è al massimo: non ferma lo spettacolo, lo rende solo più umano. Mentre il sistema corre tra monitor e algoritmi, il Dottore Scalzo attraversa il reparto con la naturalezza di chi va a fare una passeggiata, portando con sé un’invidiabile normalità fatta di code che sbattono contro i lettini e nasi umidi che annullano le distanze. Recentemente, la scienza ha provato a mettergli il guinzaglio.🔗 Leggi su Ildenaro.it
