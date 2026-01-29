Elly alla riscossa Attacca Meloni e annuncia la direzione I riformisti | Sia in streaming
Elly Schlein torna a attaccare Giorgia Meloni, accusandola di tradimento su alcune leggi e chiedendo di cambiare rotta. La leader del Partito Democratico propone di usare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto per interventi a Niscemi e per l’emergenza maltempo. Schlein ha chiamato Meloni, invitandola a non farsi guidare da diktat e a prendere decisioni autonome. I riformisti chiedono che le discussioni importanti si facciano in streaming, per coinvolgere più cittadini. La situazione si fa calda, con scontri tra le
La segretaria, nel corso di una conferenza stampa, racconta di aver chiamato la premier dopo "il tradimento" sulla legge sul consenso. Poi insiste: "dirottare i fondi del Ponte sullo Stretto a Niscemi". Ma la notizia è la direzione: sarà la prossima settimana Vuole “dirottare” i soldi del Ponte sullo Stretto per Niscemi e l’emergenza maltempo, chiama Meloni per accusarla del “tradimento” sulla legge sul consenso e invitarla “a non farsi dettare la linea dal patriarcato”. Poi, come se nulla fosse, annuncia una direzione del Pd per la prossima settimana. Riformisti accontentati: si torna a discutere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Elly Meloni
Referendum, da Firenze schiaffo alla Schlein: i riformisti scelgono il Sì e umiliano il dogma manettaro. Elly sconfessata: “Basta coi Santi Uffizi del Pd”
A Firenze, i riformisti del Partito Democratico scelgono il Sì nel referendum, distinguendosi dalla linea ufficiale e criticando le posizioni più ortodosse del partito.
Armi a Kiev, Meloni attacca Vannacci: “mi stupisce che un generale sia contro”
Il dibattito sull'invio di armi a Kiev continua a suscitare opinioni contrastanti.
#dimartedi ICE, Piccolotti attacca Meloni: "È affetta da mutismo selettivo, sta zitta per non urtare Trump". x.com
#dimartedi ICE, Piccolotti attacca Meloni: "È affetta da mutismo selettivo, sta zitta per non urtare Trump". - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.