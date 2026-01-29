Ellie e la città di Smeraldo recensione | la versione russa del Mago di Oz con tanti effetti speciali ma poca coesione interna

Ellie e la città di Smeraldo arriva nelle sale russe, portando sullo schermo una versione moderna del Mago di Oz. Il film usa molti effetti speciali, soprattutto CGI, ma la storia fatica a funzionare. La narrazione è debole e non riesce a coinvolgere davvero lo spettatore, risultando poco originale e senza spunti interessanti.

La nostra recensione di Ellie e la città di Smeraldo, riproposizione russa del Mago di Oz con un grande utilizzo della CGI ma una narrazione debole e senza spunti originali.. Realizzato nel 2024, ma arrivato nelle nostre sale nel gennaio 2026, Ellie e la città di Smeraldo di Igor Voloshin vuole proporsi come un’ulteriore rilettura contemporanea de Il meraviglioso mago di Oz di Frank Baum. o quasi. In effetti, il nuovo film distribuito da Notorius Pictures vede la sua genesi ne Il mago della città di Smeraldo, riadattamento russo del romanzo di Baum realizzato da Aleksandr Volkòv che presenta moltissime similitudini col prodotto originale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ellie e la città di Smeraldo, recensione: la versione russa del Mago di Oz con tanti effetti speciali ma poca coesione interna Approfondimenti su Ellie e la città di Smeraldo Ellie e la città di smeraldo, recensione: il Mago di Oz in salsa russa è un inno contro l’uso degli smartphone La grande inaccurata di wicked sulla storia originale del mago di oz La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ellie e la città di Smeraldo Argomenti discussi: Ellie e la Città di Smeraldo: riflessioni e partecipazione al Teatro Zancanaro; Vola al cinema; sufficiente fino a 10 secondi dal termine - Un colpo di fortuna - Coup de Chance (2023); dal profondo dei ''70ies - Il falsario (2025). Ellie e la città di smeraldo, di Igor VoloshinEllie e la città di smeraldo è un fantasy stanco e un po' spento, che raramente coglie il pieno potenziale del suo racconto ... sentieriselvaggi.it Ellie e la città di smeraldoEllie e la città di smeraldo, la recensione del film, la trama, i trailer, le foto dal set ed il cast completo. movieplayer.it LE COSE NON DETTE, ELENA DEL GHETTO, SEND HELP, GREENLAND 2. MIGRATION, BEN. RABBIA ANIMALE, MARTY SUPREME, 2 CUORI E 2 CAPANNE, SENTIMENTAL VALUE, PRENDIAMOCI UNA PAUSA, LA GRAZIA, ELLIE E LA CITTÀ DI SMER - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.