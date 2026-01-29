Elena Morali si sposa | la romantica proposta di nozze di Luigi Mario Favoloso durante il compleanno

Durante il compleanno di Elena Morali, Luigi Mario Favoloso le ha fatto una proposta di matrimonio a sorpresa tra amici. La showgirl ha detto sì, tra emozione e ironia, con un anello che ha lasciato tutti senza parole. La coppia si prepara ora alle nozze, dopo aver condiviso un momento indimenticabile.

La showgirl ha detto sì all'imprenditore nel giorno dei suoi 36 anni: la proposta davanti agli amici, tra ironia, emozione e un anello a sorpresa Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sposano. La proposta di nozze è arrivata durante i festeggiamenti per il 36esimo compleanno della showgirl, celebrato in compagnia di amici e persone care. In un momento del tutto inaspettato, l'imprenditore si è inginocchiato davanti a lei e le ha chiesto di diventare ufficialmente sua moglie.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si preparano al grande giorno.

Durante il compleanno di Elena Morali, Luigi Favoloso ha deciso di sorprendere tutti con una proposta di matrimonio improvvisa.

