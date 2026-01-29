Elba marinaio si sente male su una petroliera al largo dell' Elba | 24enne salvato dalla guardia costiera VIDEO
Un giovane marinaio greco di 24 anni si è sentito male a bordo di una petroliera al largo dell’Elba. La guardia costiera di Portoferraio è intervenuta prontamente e lo ha soccorso nel tardo pomeriggio di ieri. L’uomo è stato portato in salvo e trasportato a terra. Le sue condizioni non sono ancora chiare.
La guardia costiera di Portoferraio ha salvato un marinaio 24enne di origine greca che si è sentito male a bordo della petroliera Gasglow Warsaw nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 gennaio. Ricevuta la chiamata da parte del natante, la sala operativa ha ritenuto necessario procedere con.🔗 Leggi su Livornotoday.it
