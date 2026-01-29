Eintracht Francoforte-Leverkusen sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 15:30 si gioca la sfida tra Eintracht Francoforte e Leverkusen. Entrambe le squadre attraversano un momento difficile e sono lontane dalla zona Champions. Ora cercano punti per risalire in classifica e migliorare le proprie posizioni. La partita promette battaglia e tensione tra due team che vogliono uscire dalla crisi.

Non è un gran momento per Eintracht Francoforte e Leverkusen, squadre che al momento sono distaccate dalla zona Champions e cercano di risalire la china. Gli Adler hanno salutato una Champions disastrosa perdendo in casa contro il Tottenham, sesto KO in 8 gare e appena 4 punti fatti complessivamente. Per il momento neppure il tecnico ad interim Schmitt è riuscito a far invertire.

