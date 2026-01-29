Einaudi diploma in quattro anni | Più vicini al mondo del lavoro

L’Istituto Einaudi di Pistoia ha lanciato un percorso innovativo: il diploma si ottiene in soli quattro anni, con un focus più pratico e diretto sul mondo del lavoro. La scuola ha introdotto l’indirizzo commerciale Web Community 4+2, un percorso che mira a preparare meglio gli studenti alle esigenze delle aziende. Questa scelta si inserisce in una strategia più ampia di collegare più strettamente l’istruzione alle professioni, con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

PISTOIA Una scuola più veloce, concreta e sempre più collegata al mondo del lavoro. È questa la direzione intrapresa dall' Istituto Einaudi di Pistoia con l'attivazione dell'indirizzo commerciale Web Community 4+2, un percorso che rientra nella filiera tecnologico-professionale sostenuta anche dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il modello 4+2 consente di conseguire il diploma di scuola superiore in quattro anni, invece dei tradizionali cinque e, una volta conseguito il diploma, lo studente può scegliere di continuare gli studi presso iscrivendosi a una università, di inserirsi nel mondo del lavoro o iscriversi ai due anni di formazione specializzata agli Its Academy Sati, in particolare con la possibilità di accesso all'Its Academy Sati di Montecatini.

