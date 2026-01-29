Ecco il nuovo pronto soccorso dell' ospedale Maggiore di Novara | tutte le novità

Il pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Novara si presenta completamente rinnovato. Sono stati aggiunti nuovi accessi, spazi più ampi per il triage e box moderni per le visite. I lavori di ristrutturazione hanno migliorato l’intera struttura, rendendola più funzionale e pronta ad accogliere i pazienti con maggiore efficienza.

Nuovi accessi, nuovi spazi per il triage e nuovi box per le visite.Il pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Novara ha cambiato volto, grazie ai recenti lavori di ristrutturazione. Il "nuovo" pronto soccorsoL'accesso si apre su una vasta zona di attesa per pazienti e familiari, dimensionata in.

