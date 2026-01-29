E’ arrivata in tv la nuova fiction “Colpa dei sensi”, che porta Ancona sul piccolo schermo. La miniserie, diretta da Simona e Ricky Tognazzi, ha già attirato l’attenzione di milioni di spettatori. La storia ruota attorno a un triangolo amoroso, con Gabriel Garko e Anna Safroncik nei ruoli principali. La città marchigiana fa da sfondo alle vicende dei protagonisti, offrendo una cornice reale a questa narrazione.

Un’altra fiction che mostra Ancona (e non solo) a milioni di telespettatori. E’ ‘ Colpa dei sensi ’, miniserie diretta da Simona e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Domani saranno trasmesse in prima serata su Canale 5 le prime due delle sei puntate previste. La nuova fiction vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi. E’ una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica, realizzata con il supporto di Marche Film Commission. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco "Colpa dei sensi". Un triangolo amoroso con Ancona sullo sfondo

Approfondimenti su Colpa dei sensi

Le Marche sono di nuovo al centro dell’attenzione televisiva.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Colpa dei sensi

Argomenti discussi: Ecco Colpa dei sensi. Un triangolo amoroso con Ancona sullo sfondo; Colpa dei sensi: Garko e Safroncik ci raccontano che l’amore è sempre destinato a ritrovarsi; Colpa dei sensi con Gabriel Garko: anticipazioni, trama e puntate; TUTTO IN TV: Ecco cosa vedremo in televisione dal 26 gennaio al 1° febbraio.

Ecco Colpa dei sensi. Un triangolo amoroso con Ancona sullo sfondoDomani su Canale 5 la fiction di Simona Izzo e Ricky Tognazzi girata in città. Tra i protagonisti Gabriel Garko, Anna Safroncik, Lina Sastri e Francesco Venditti. ilrestodelcarlino.it

Colpa dei sensi, la fiction che porta le Marche in prima serata su Canale 5La miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, girata nelle Marche, debutta in prima serata su Canale 5 valorizzando territori, maestranze locali e produzioni regionali ... lanuovariviera.it

Sono Lidia... in COLPA DEI SENSI, una donna... in fondo sola e non amata... una donna con molte ferite e molti segreti... che ha risvolti inaspettati in questa storia di drammatiche passioni. Ho reincontrato Simona Izzo e Ricky Tognazzi ancora una volta con gr - facebook.com facebook

Gabriel Garko torna in TV con la fiction “Colpa dei sensi”, in cui interpreta Davide, un uomo che deve confrontarsi con un passato intricato. Nell'intervista con Tuttoscuola, ha rivelato di nutrire un sogno speciale: una scuola che insegni il rispetto: tuttoscuola.c x.com