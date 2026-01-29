Ecco Colpa dei sensi Un triangolo amoroso con Ancona sullo sfondo

Da ilrestodelcarlino.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ arrivata in tv la nuova fiction “Colpa dei sensi”, che porta Ancona sul piccolo schermo. La miniserie, diretta da Simona e Ricky Tognazzi, ha già attirato l’attenzione di milioni di spettatori. La storia ruota attorno a un triangolo amoroso, con Gabriel Garko e Anna Safroncik nei ruoli principali. La città marchigiana fa da sfondo alle vicende dei protagonisti, offrendo una cornice reale a questa narrazione.

Un’altra fiction che mostra Ancona (e non solo) a milioni di telespettatori. E’ ‘ Colpa dei sensi ’, miniserie diretta da Simona e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Domani saranno trasmesse in prima serata su Canale 5 le prime due delle sei puntate previste. La nuova fiction vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi. E’ una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica, realizzata con il supporto di Marche Film Commission. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ecco colpa dei sensi un triangolo amoroso con ancona sullo sfondo

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco "Colpa dei sensi". Un triangolo amoroso con Ancona sullo sfondo

Approfondimenti su Colpa dei sensi

Marche in vetrina su Canale 5, con la miniserie "Colpa dei Sensi" trasmessa in prima serata

Le Marche sono di nuovo al centro dell’attenzione televisiva.

Gabriel Garko protagonista in "Colpa dei sensi": torna la coppia di successo con Anna Safroncik

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Colpa dei sensi

Argomenti discussi: Ecco Colpa dei sensi. Un triangolo amoroso con Ancona sullo sfondo; Colpa dei sensi: Garko e Safroncik ci raccontano che l’amore è sempre destinato a ritrovarsi; Colpa dei sensi con Gabriel Garko: anticipazioni, trama e puntate; TUTTO IN TV: Ecco cosa vedremo in televisione dal 26 gennaio al 1° febbraio.

ecco colpa dei sensiEcco Colpa dei sensi. Un triangolo amoroso con Ancona sullo sfondoDomani su Canale 5 la fiction di Simona Izzo e Ricky Tognazzi girata in città. Tra i protagonisti Gabriel Garko, Anna Safroncik, Lina Sastri e Francesco Venditti. ilrestodelcarlino.it

ecco colpa dei sensiColpa dei sensi, la fiction che porta le Marche in prima serata su Canale 5La miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, girata nelle Marche, debutta in prima serata su Canale 5 valorizzando territori, maestranze locali e produzioni regionali ... lanuovariviera.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.