Il gioco “Lord of Empoli” torna a far divertire i residenti. Si tratta di una versione del Monopoli ambientata con i negozi del centro storico. Stavolta, il gioco ha già riscosso successo tra chi conosce bene la città e i suoi negozi. È un modo divertente per riscoprire i negozi di Empoli, anche in modo virtuale. Molti attendono già la possibilità di provarlo con amici e familiari.

Empoli, 29 gennaio 2026 – Potrebbe essere il regalo perfetto - in ogni occasione - per chi Empoli la conosce come le proprie tasche. O per chi vuol mettersi alla prova e scoprire se davvero sa dove mettere “le case”. È tornato “ Lord of Empoli ”, il gioco da tavolo artigianale ideato e realizzato da Mirko Ciappi, empolese doc, classe ’74, che per mesi durante le festività appena trascorse – proprio come un elfo di Natale – ha lavorato nella sua mansarda, dopo il lavoro, mentre in casa tutti dormivano, per assemblare scatole, carte e pedine. Tiratura limitata, ovviamente: perché è tutto fatto a mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È tornato il gioco “Lord of Empoli”, il Monopoli con i negozi del centro

L'inventore Mirko Ciappi ha aggiornato la prima versione realizzata del 2017 aggiungendo caselle e pedine e modificando la mappa degli esercizi commerciali che si sono avvicendanti negli anni

