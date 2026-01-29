È morto Gino Briglione storico membro dei Gipsy Fint e professore d'arte

Questa mattina a Lago Patria si sono svolti i funerali di Gino Briglione, il professore e artista che per anni ha fatto parte dei Gipsy Fint. Amici e colleghi si sono riuniti per salutarlo, ricordando la passione e l’impegno che ha dedicato alla sua arte e alla cultura napoletana. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Giugliano, dove molti hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno importante nel mondo dell’arte locale.

I funerali di Gino Briglione, una vita dedicata all'arte, si svolgeranno oggi, 29 gennaio, a Lago Patria, a Giugliano, nella provincia di Napoli.

