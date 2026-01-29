Due gatti sbranati e ne mancano altri scene raccapriccianti la denuncia di Enpa Terni

Due gatti sono stati trovati sbranati in modo orribile a Terni, e altri ancora risultano scomparsi. La denuncia arriva dall’Enpa locale, che spiega come alcuni cani da caccia siano stati coinvolti in questa brutalità. La scena è scioccante, e ora si cerca di capire cosa sia successo e chi abbia responsabilità.

Gli episodi nella zona di Miranda, l’associazione ambientalista denuncia i fatti ai carabinieri forestali: “Quello che è successo, è atroce” “Purtroppo dobbiamo confermare che dei cani da caccia hanno sbranato con certezza due gatti mentre altri ne mancano”. A denunciare quanto accaduto nelle ultime ore a Miranda è Enpa Terni, spiegando di avere allertato i carabinieri forestali e aggiungendo che faranno il massimo “perché i proprietari dei cani vengano perseguiti”. L’associazione ambientalista ha documentato i fatti anche attraverso delle foto: “Sono terribili, ma quello che è successo, è atroce.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nelle campagne e nelle zone periferiche di Arezzo si registrano crescenti episodi di attacchi di lupi su animali domestici e selvatici.

