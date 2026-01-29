HBO Max presenta “DTF St. Louis”, una nuova miniserie che mette insieme Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini. La trama, una dark comedy, si preannuncia intrigante e ricca di colpi di scena. Il trailer mostra già un cast di prim’ordine e una storia che promette di tenere alta l’attenzione degli spettatori. La serie, scritta e diretta da Steven Conrad, arriverà presto sulla piattaforma streaming.

Una dark comedy con un super cast. HBO Max annuncia DTF St. Louis, miniserie scritta e diretta da Steven Conrad con protagonisti Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini. Ecco tutto quello che sappiamo. La miniserie in sette episodi, recita la sinossi, racconta di un triangolo amoroso tra tre adulti in crisi di mezza età, che porterà alla morte di uno di loro. Il cast della serie comprende Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard e Chris Perfetti. La serie debutta su HBO Max il 2 marzo 2026 con il primo episodio. Gli altri sei sono a rilascio settimanale.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su DTF St. Louis

David Harbour e Jason Bateman si trovano nel centro di una nuova serie, “DTF”, che debutterà il 2 marzo su HBO Max.

È stato pubblicato il trailer ufficiale di “Portobello”, la serie tv di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, dedicata alla figura di Enzo Tortora.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su DTF St. Louis

Argomenti discussi: DTF St. Louis, su HBO Max il triangolo tra Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini: il trailer; David Harbour e Jason Bateman coinvolti in relazioni proibite nel trailer di DTF St. Louis; DTF St. Louis – Trailer, cast e trama della nuova serie HBO Max; DTF ST. LOUIS sarà disponibile in esclusiva su HBO Max il 2 marzo 2026.

DTF St. Louis la nuova serie drama di HBO arriva anche in Italia da marzo su HBO MaxHBO Max annuncia che la nuova limited series DTF St. Louis , dal creatore Steven Conrad ( Patriot ), debutterà a livello globale su HBO il primo marzo e in Italia sarà disponibile in esclusiva su ... teleblog.it

David Harbour e Jason Bateman coinvolti in relazioni proibite nel trailer di DTF St. LouisHBO Max ha svelato la data di uscita e il trailer della nuova serie DTF St. Louis, progetto che ha come protagonisti David Harbour e Jason Bateman. L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato su ... msn.com

Rilasciato il primo trailer di 'DTF ST. LOUIS', con David Harbour, Jason Bateman e Linda Cardellini. La serie racconta di un triangolo amoroso tra tre adulti in crisi di mezza età, che porterà uno di loro alla morte. In arrivo il 2 marzo su @hbomaxit x.com

DTF ST. LOUIS con Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, dal 2 marzo su HBO Max in Italia limited series su un triangolo amoroso tra tre adulti in crisi di mezza età, che porterà alla morte di uno di loro. - facebook.com facebook