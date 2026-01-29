Droni russi connessi a Starlink Kiev contatta SpaceX per imporre uno stop

Kiev ha chiesto a SpaceX di fermare i droni russi collegati a Starlink. La rete satellitare, che pochi mesi fa aveva rafforzato le comunicazioni dell’esercito ucraino, ora viene usata anche dai droni russi. Gli ucraini si sono rivolti ai vertici di SpaceX per bloccare questa connessione, temendo che possa facilitare gli attacchi o consentire ai russi di aggirare le difese. La situazione si fa tesa e i militari sono in allerta.

Già pochi mesi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il sistema di comunicazioni satellitari Starlink è diventato la spina dorsale dell'esercito ucraino contro gli invasori russi. Ma sembra che ora anche Mosca stia facendo ampio uso dei satelliti dell'azienda di Elon Musk. Le difficoltà delle.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Starlink Ucraina Ucraina, ondata di droni russi su Kiev: proseguono stop a corrente Nella notte, Kiev è stata nuovamente interessata da un attacco di droni provenienti dalla Russia, che ha causato danni a un edificio nel centro della città. Ondata di droni russi su Kiev, un morto La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Starlink Ucraina Argomenti discussi: Droni russi nel sud dell'Ucraina, tre morti. Guerra Ucraina Russia, droni russi uccidono 3 persone a Zaporizhzhia. LIVELe autorità ucraine affermano che è salito a quattro il numero delle persone uccise nel raid su Odessa della notte tra il 26 e il 27 gennaio: lo riporta l'agenzia Ukrinform citando il governatore ... tg24.sky.it Nuovi droni russi nei cieli ucraini. Ecco cosa sappiamo del Geran-5Il Geran-5 segna un salto evolutivo nella famiglia di droni impiegati dalla Russia contro l’Ucraina, grazie alla propulsione a reazione ... formiche.net Droni russi nel sud dell'Ucraina, tre morti. Nella regione di Zaporizhzhia - facebook.com facebook Droni russi nel sud dell'Ucraina, tre morti. Nella regione di Zaporizhzhia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.