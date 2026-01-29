Dove vedere in tv i Mondiali di ciclocross 2026 | orari programma streaming

I Mondiali di ciclocross 2026 sono arrivati e gli appassionati si chiedono dove poter seguire le gare in tv. Le competizioni sono intense e ogni atleta dà il massimo per conquistare il titolo. Gli orari e il programma sono già disponibili e gli appassionati possono seguire le sfide anche in streaming. Senza esclusione di colpi, atleti e atlete si affrontano in duelli serrati, cercando di scrivere la propria storia in questa edizione.

Senza esclusione di colpi: atleti e atlete si sfidano in duelli all’ultimo centimetro per scrivere la storia. L’annata si conclude con l’appuntamento più atteso: un’intensa e spettacolare tre giorni di gare per assegnare i titoli iridati.  Si corrono ad Hulst, in Olanda, i Mondiali di ciclocross, competizione che inizierà domani e si concluderà domenica 1 febbraio con sette gare condensate in due giorni. Il programma prevede la disputa della prova a squadre nella giornata di venerdì, orario di inizio previsto alle 13:35, mentre sabato saranno tre le gare in calendario: la Juniores femminile alle 11:05, l’Under 23 maschile alle 13:10  e l’élite femminile alle 15:10. 🔗 Leggi su Oasport.it

