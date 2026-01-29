Dove vedere in tv Alcaraz-Zverev e Sinner-Djokovic | orari semifinali tv programma in chiaro

Venerdì 30 gennaio si giocheranno le semifinali degli Australian Open 2026. Alcaraz sfiderà Zverev, mentre Sinner affronterà Djokovic. Gli incontri sono molto attesi e si potranno seguire in diretta tv, con orari e programmi già annunciati.

Venerdì 30 gennaio sarà il giorno delle semifinali del singolare maschile degli Australian Open 2026. Alla Rod Laver Arena di Melbourne, conosceremo i nomi dei finalisti per il primo Slam della stagione e le partite si preannunciano molto interessanti. A dare il via alle danze saranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev non prima delle 04:30 italiane. Il n.1 e 3 del ranking si sfideranno e i favori del pronostico sono per l’iberico. Il tennis messo in mostra finora fa pendere la bilancia dalla parte del murciano, apparso decisamente in palla nel corso delle partite disputate in Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Venerdì 30 gennaio gli appassionati di tennis potranno seguire due semifinali degli Australian Open 2026.

PROGRAMMA SEMIFINALI MASCHILI VENERDÌ 30 GENNAIO ROD LAVER ARENA ORE 04.30 ZVEREV-ALCARAZ ORE 09.30 SINNER-DJOKOVIC #semifinals #Djokovic #Alcaraz #janniksinner #Zverev - facebook.com facebook

Sinner vola in semifinale Jannik nei quarti di finale dell’Australian Open batte Shelton in 3 set (6-3,6-4,6-4) e conquista così la semifinale dove, ad attenderlo, trova Djokovic Alcaraz-Zverev e Djokovic-Sinner saranno le semifinali #Tuttosport #Sinner x.com