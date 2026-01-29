Dove Cameron sta facendo parlare di sé, non solo per il suo ritorno in TV, ma anche per il suo look sorprendente. L’ex star di Disney Channel ha scelto un outfit insolito, con un panciotto, un tailleur e tacchi alti, che ha attirato l’attenzione di tutti. Intanto, si prepara a tornare in televisione con una nuova serie gialla, e il gossip si concentra anche sul matrimonio imminente con Damiano David dei Måneskin.

Nel mondo dello spettacolo tutti gli occhi sono attualmente puntati su Dove Cameron: l’ex star di Disney Channel tornerà a brevissimo sui nostri schermi come protagonista di una nuova serie tv dalle tinte gialle, ha appena compiuto trent’anni e, soprattutto, sta per sposare il bel Damiano David, leader dei Måneskin. Ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove ha svelato i succulenti dettagli della romantica proposta, la pop star ha deciso di abbandonare per una serata abiti succinti e lustrini, in favore di un power dressing da manuale. Vediamolo insieme. Dove Cameron stupisce tutti con un power dressing impeccabile: i dettagli del total black. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dove Cameron, panciotto, tailleur e tacchi: il look sartoriale stupisce

