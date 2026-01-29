Ecco quanto guadagnerà l’ex Juventus Douglas Luiz all’Aston Villa. Il centrocampista brasiliano prenderà 4,5 milioni di euro all’anno. La cifra è stata resa nota e conferma il suo ruolo importante nella squadra inglese.

Douglas Luiz all’Aston Villa, il centrocampista brasiliano guadagnerà 4,5 milioni a stagione. In caso di riscatto, pronto un contratto fino al 2030. Il mercato invernale ha sancito un ritorno romantico quanto necessario per le sorti di un talento che in Italia non è mai riuscito a brillare. Il cerchio si chiude esattamente dove tutto era iniziato: Dall’Aston Villa, all’Aston Villa. La parabola di Douglas Luiz trova il suo compimento con il rientro a Birmingham, una piazza che lo ha amato e che ora è pronta a riabbracciarlo per rilanciarlo ai massimi livelli della Premier League. La storia recente del brasiliano è stata un saliscendi di emozioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz all’Aston Villa, quanto guadagnerà l’ex Juventus? Svelata la cifra. I dettagli

Approfondimenti su Douglas Luiz

La Juventus ha chiuso l’accordo con l’Aston Villa per il trasferimento di Douglas Luiz.

La Juventus ha concluso il trasferimento di Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa, con diritto di riscatto per il club inglese.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Douglas Luiz

Argomenti discussi: UFFICIALE | Douglas Luiz in prestito all'Aston Villa; Juve, Douglas Luiz va all'Aston Villa: si riaccende la speranza di cederlo la prossima estate; L'Aston Villa a un passo dall'ex Douglas Luiz: cosa cambia per la Juventus e l'intreccio con il Nottingham Forest; Douglas Luiz va all'Aston Villa: la Juve perde la certezza di cederlo, ma torna a sperare.

Juventus: nuovo prestito per Douglas Luiz, torna all'Aston Villa(ANSA) - TORINO, 28 GEN - La Juventus ha annunciato un nuovo prestito per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che ad agosto scorso era stato ceduto a titolo temporaneo al Nottingham Forest. Dougl ... tuttosport.com

Douglas Luiz all’Aston Villa, è UFFICIALE: sorride la Juventus!Douglas Luiz all'Aston Villa - L'Aston Villa ha trovato l'accordo con la Juventus per riportare Douglas Luiz a Birmingham, dopo ... fantamaster.it

Douglas Luiz saluta la Juve e torna in prestito all'Aston Villa: il comunicato ufficiale - facebook.com facebook

#DouglasLuiz saluta la #Juve e torna in prestito all' #AstonVilla: il comunicato ufficiale x.com