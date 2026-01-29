Dottor Stranamore

L’ammiraglio Cavo Dragone torna a parlare, questa volta al Corriere della Sera. Con le sue dichiarazioni, mantiene il tono deciso e guerra-leaning che lo contraddistingue. Le sue parole continuano a far discutere, anche tra chi preferirebbe un approccio più diplomático.

L’ammiraglio Cavo Dragone se ne è uscito con un’altra intervista, stavolta al Corriere della Sera. Sempre tesi guerrafondaie, s’intende. Forse aspira al ruolo di ? Ivano Somma via email Gentile lettore, il paragone con il parossismo guerrafondaio del personaggio di Kubrick non è fuori luogo. Quando disse al Financial Times che la Nato doveva abbandonare la postura “reattiva” e adottarne una “proattiva”, cioè doveva attaccare la Russia per prima, capirono tutti che Cavo Dragone era molto cavo e poco dragone. Ma lui non voleva lasciar dubbi e quindi ora ha raddoppiato: “No all’esercito europeo”, è meglio collaborare di più con gli americani, di più, di più.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

