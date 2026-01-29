Dopo settimane di incertezza arriva la conferma di Mediaset che sceglie l' usato sicuro

Dopo settimane di voci e speculazioni, Mediaset ha deciso: il Grande Fratello torna su Canale 5 in prima serata. Alla conduzione ci sarà ancora Ilary Blasi, pronta a riprendere le redini del reality più famoso. La conferma è arrivata oggi, lasciando da parte le incertezze e i dubbi di questi mesi.

I l Grande Fratello sta per tornare in prima serata su Canale 5: alla conduzione ci sarà Ilary Blasi. Dieci anni dopo il debutto, torna per un'edizione breve e dichiaratamente rinnovata. Sei settimane di programmazione, ritmo accelerato e un unico obiettivo: rimettere ordine in un reality che negli ultimi anni e soprattutto nelle ultime settimane ha spesso fatto parlare più per le polemiche esterne che per ciò che accadeva nella Casa.

