Dopo il terribile incidente che ha lasciato Bahar Sarp e Hatice sospesi tra la vita e la morte la serie turca di Canale 5 è ormai in una fase drammatica

Dopo l’incidente che ha coinvolto Bahar, Sarp e Hatice, la serie turca di Canale 5 si avvicina al punto più difficile. La narrazione si fa sempre più intensa, con i personaggi che lottano tra speranza e disperazione. La tensione cresce di episodio in episodio, e il pubblico aspetta con ansia di scoprire cosa succederà ai protagonisti.

D opo il terribile incidente che ha lasciato Bahar, Sarp e Hatice sospesi tra la vita e la morte, La forza di una donna è ormai in una fase drammatica. Nelle puntate in onda oggi, domani e dopodomani, giovedì 29 e venerdì 30 e sabato 31 gennaio, all’ospedale tutti si ritrovano costretti a fare i conti con la paura più grande. Oggi e domani l’appuntamento è quello solito delle 16:00. Sabato c’è la puntata lunga, che inizia alle 15:00, per terminare dopo un’ora e mezza, sempre su Canale 5. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › Bahar, Sarp e Hatice lottano tra la vita e la morte: succede nelle prossime puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 29, 30 e 31 gennaio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

