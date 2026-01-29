Don Matteo 15 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

Questa sera, su Rai 1, va in onda la quarta puntata di Don Matteo 15. Raoul Bova e Nino Frassica tornano a vestire i loro ruoli in una stagione che tiene alta l’attenzione dei fan. La puntata promette colpi di scena e situazioni da risolvere per il prete detective e il suo team.

, 29 gennaio. Questa sera, giovedì 29 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la quarta puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi. Anticipazioni e trama. La serie staera si concentrerà sul Maresciallo Cecchini che nel tentativo di risolvere un errore commesso in precedenza, finirà per aggravare la sua situazione. Farà una scelta impulsiva, dettata da buone intenzioni, che innescherà però degli eventi fuori controllo.

